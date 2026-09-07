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Песков не исключил возобновления трехстороннего формата переговоров по Украине

Песков не исключил возобновления трехстороннего формата переговоров по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Россия не исключает возобновления трехсторонних переговоров по Украине. Об этом 7 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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