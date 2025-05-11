Трамп после слов Путина анонсировал "большую неделю": 15 мая может стать великим днём

Трамп: 15 мая после предложения Путина может стать великим днём для России и УкраиныВ ночь на воскресенье Владимир Путин подвёл итоги очередного временного перемирия и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
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