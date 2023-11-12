«Люди плачут, а сзади целовашки-зажимашки», – экс-солистка «Ласкового мая» осудила поведение вдовы Шатунова на концерте памяти артиста

Вдова Юрия Шатунова, Светлана, вызвала волну негодования своим поведением на концерте, посвященном памяти звездного супруга.
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