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Разрешено не платить: Зеленский и его команда простили всем, кому были должны деньги

Разрешено не платить: Зеленский и его команда простили всем, кому были должны деньги

Украина находится в преддефолтном состоянии. До 1 августа 2024 года Киев должен был урегулировать предыдущее соглашение с держателями долговых обязательств (облигаций займа) о «гуманитарной» приостановке выплат.

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АЛЕКСАНДР-КРЫМСКИЙ Крымский
Зе и клоунада надеються на репарации от России и новые кредиты.
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ГС
Галина Соколова
Чем они собираются платить!?
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