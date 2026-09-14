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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанском районе отец задолжал ребёнку более миллиона рублей алиментов

В Рязанском районе отец задолжал ребёнку более миллиона рублей алиментов

По информации правоохранителей, с 12 августа 2025 года по 31 декабрь 2025 года Б., являясь родителем, не выплатил алименты на содержание ребёнка в размере 100 233 рубля 99 копеек, а также не предпринял мер для погашения задолженности, которая по состоянию на 31 декабря 2025 года составляла 1 447 350 рублей 81 копейка.

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