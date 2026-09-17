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Лицо на военном ордене и импровизации Гайдая: как советские актёры играли царей и королей

Лицо на военном ордене и импровизации Гайдая: как советские актёры играли царей и королей

В советском кино экранная власть никогда не подгонялась под единый шаблон. Правитель государства мог предстать величественным героем эпической драмы, виртуозным дипломатом или персонажем искромётной комедии.

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