Андрей Гусев вырастил рекордный кабачок массой 76,3 кг

Андрей Гусев из Луховиц вырастил кабачок весом 76,3 кг, что превышает предыдущий рекорд на 2,5 кг. Плод срезали и взвесили 17 сентября, а семена были куплены у англичанина, чья продукция достигла 114,9 кг.
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