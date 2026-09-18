Андрей Гусев вырастил рекордный кабачок массой 76,3 кг

Андрей Гусев из Луховиц вырастил кабачок весом 76,3 кг, что превышает предыдущий рекорд на 2,5 кг. Плод срезали и взвесили 17 сентября, а семена были куплены у англичанина, чья продукция достигла 114,9 кг.