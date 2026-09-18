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Царьград

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Андрей Гусев вырастил рекордный кабачок массой 76,3 кг

Андрей Гусев вырастил рекордный кабачок массой 76,3 кг

Андрей Гусев из Луховиц вырастил кабачок весом 76,3 кг, что превышает предыдущий рекорд на 2,5 кг. Плод срезали и взвесили 17 сентября, а семена были куплены у англичанина, чья продукция достигла 114,9 кг.

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