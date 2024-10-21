Школа № 2094 получила новые корпуса на 500 мест в селе Румянцево

Власти Москвы продолжают активную работу по повышению качества образования в столице. Недавно стало известно, что школа № 2094 получила новое учебно-дошкольное здание на 500 мест в поселке Румянцево Западного административного округа.
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