Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Кузнецов
    насчет того, что не сообщали в СМИ о национальности водителя, враньё. Сам слышал, в первый же день. А в остальном да,...Симптоматично: та...
  • Александр яросв
    Незнаю у меня друзья офицеры каждый год в военных санаториях отдыхают за небольшую сумму без блата. Только оформляютс...Мы должны быть ув...
  • Владимир Витковский
    Хрюкас из нищебродского чухонского свинарника- тебя самого с твоим стадом уже замучились кормить- дерьмоед чухонский!!!Страшный сон Байд...

Они своими публичными истериками Суровикину карьеру попортили. Отстали бы от мужика, убогие

Они своими публичными истериками Суровикину карьеру попортили. Отстали бы от мужика, убогие

Никто не помешает нам поднять Знамя Победы! ВЕСЕЛОВСКИЙ ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ «Правда! Где правда? Путин, лампасники! Хватит нам врать! Народ требует правды о войне!» Знакомые интонации, верно? Десятки паразитов, устроивших на освещении СВО в интернете свои персональные «продсклады», без устали разгоняют волны зрад-перемог, играя на чувствах людей, не давая им ни минуты покоя, заставляя впадать в раж.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Олег _
Более бессвязного бреда чем этот пост я в интернете не встречал. Если в начале текста ещё прослеживается какая-то мысль, то уже к середине почти полная околесица! Создалось впечатление, что &quot;аффтар&quot; просто скопировал отрывки из разных постов, не особо заботясь о, хотя бы минимальном, редактировании: &quot;Я его слепила  из того, что было&quot;. Предложения рваные, часто повторяющиеся фрагменты текста с непонятными знаками пунктуации в виде знака равенства. Слог запутанный и рваный, с невнятным смыслом. Что курим, &quot;аффтар&quot;? Сил читать этот опус до конца не хватило! Бред с претензией на истину в последней инстанции с попыткой преподнести его как откровение; сплошное словоблудие.
Ответить
3 час.
Вектор
Военкуров с &quot;экспертами&quot; надо собрать вместе и отправить  Харьков штурмовать. Какое-то сборище сплетников.
Ответить
3 час.
ПС
Патриот Сусанин
Пора вводить ВОЕННУЮ ЦЕНЗУРУ по ВСЕМ СМИ!!!💯💯💯
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх