Никто не помешает нам поднять Знамя Победы! ВЕСЕЛОВСКИЙ ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ «Правда! Где правда? Путин, лампасники! Хватит нам врать! Народ требует правды о войне!» Знакомые интонации, верно? Десятки паразитов, устроивших на освещении СВО в интернете свои персональные «продсклады», без устали разгоняют волны зрад-перемог, играя на чувствах людей, не давая им ни минуты покоя, заставляя впадать в раж.
Они своими публичными истериками Суровикину карьеру попортили. Отстали бы от мужика, убогие
Комментарии
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Олег _
Более бессвязного бреда чем этот пост я в интернете не встречал. Если в начале текста ещё прослеживается какая-то мысль, то уже к середине почти полная околесица! Создалось впечатление, что "аффтар" просто скопировал отрывки из разных постов, не особо заботясь о, хотя бы минимальном, редактировании: "Я его слепила из того, что было". Предложения рваные, часто повторяющиеся фрагменты текста с непонятными знаками пунктуации в виде знака равенства. Слог запутанный и рваный, с невнятным смыслом. Что курим, "аффтар"? Сил читать этот опус до конца не хватило! Бред с претензией на истину в последней инстанции с попыткой преподнести его как откровение; сплошное словоблудие.
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3 час.
Вектор
Военкуров с "экспертами" надо собрать вместе и отправить Харьков штурмовать. Какое-то сборище сплетников.
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3 час.
ПС
Патриот Сусанин
Пора вводить ВОЕННУЮ ЦЕНЗУРУ по ВСЕМ СМИ!!!💯💯💯
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3 час.
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