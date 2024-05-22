Они своими публичными истериками Суровикину карьеру попортили. Отстали бы от мужика, убогие

Олег _

Более бессвязного бреда чем этот пост я в интернете не встречал. Если в начале текста ещё прослеживается какая-то мысль, то уже к середине почти полная околесица! Создалось впечатление, что "аффтар" просто скопировал отрывки из разных постов, не особо заботясь о, хотя бы минимальном, редактировании: "Я его слепила из того, что было". Предложения рваные, часто повторяющиеся фрагменты текста с непонятными знаками пунктуации в виде знака равенства. Слог запутанный и рваный, с невнятным смыслом. Что курим, "аффтар"? Сил читать этот опус до конца не хватило! Бред с претензией на истину в последней инстанции с попыткой преподнести его как откровение; сплошное словоблудие.