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Россияне смогут использовать налог на вклады для получения вычетов

Россияне смогут использовать налог на вклады для получения вычетов

В 2024 году россияне впервые столкнутся с налогом на вклады. Но также они смогут использовать его получения для социальных, имущественных и инвестиционных вычетов, сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФНС.

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