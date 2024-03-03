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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В MMORPG Final Fantasy XIV забанили 10 000 аккаунтов — они попались на РМТ Постоянным чита...

В MMORPG Final Fantasy XIV забанили 10 000 аккаунтов — они попались на РМТ Постоянным чита...

В MMORPG Final Fantasy XIV забанили 10 000 аккаунтов — они попались на РМТПостоянным читателям нашего портала и форума известно, что нет ничего более мерзкого в индустрии MMORPG, чем P2W-донат в игровых магазинах и черный рынок, на котором игроки могут приобретать себе игровую валюту и предметы.

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