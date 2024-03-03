В MMORPG Final Fantasy XIV забанили 10 000 аккаунтов — они попались на РМТ Постоянным чита...

В MMORPG Final Fantasy XIV забанили 10 000 аккаунтов — они попались на РМТПостоянным читателям нашего портала и форума известно, что нет ничего более мерзкого в индустрии MMORPG, чем P2W-донат в игровых магазинах и черный рынок, на котором игроки могут приобретать себе игровую валюту и предметы.