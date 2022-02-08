Ни одна страна не восполнит выпадающие объёмы российского газа в Европу

МОСКВА, 08 февраля 2022, Институт РУССТРАТ. Глава компании QatarEnergy и министр энергетики эмирата Саад аль-Кааби заявил агентству Reuters: если Россия не будет поставлять газ в Европу, ни одна страна не сможет восполнить выпадающие объёмы.