Высота вкуса: MUME представляет авторскую китайскую кухню с видом на Москву

Самый красивый панорамный ресторан Москва-Сити, расположенный на 90-м этаже башни «Федерация» MUME в преддверии Китайского Нового года делает глобальное обновление меню, добавляя в него известные хиты китайской кухни в авторском исполнении мишленовского шеф-повара Джеки Ву.