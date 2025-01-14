Высота вкуса: MUME представляет авторскую китайскую кухню с видом на Москву

Самый красивый панорамный ресторан Москва-Сити, расположенный на 90-м этаже башни «Федерация» MUME в преддверии Китайского Нового года делает глобальное обновление меню, добавляя в него известные хиты китайской кухни в авторском исполнении мишленовского шеф-повара Джеки Ву.
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