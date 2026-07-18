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Царьград

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Индия покупает нефть России со скидкой и продает бензин обратно с наценкой

Индия покупает нефть России со скидкой и продает бензин обратно с наценкой

Индийские нефтеперерабатывающие компании снимают сливки с мирового кризиса.По данным на середину июля 2026 года, скидка на русскую нефть Urals для поставок в Индию достигла $11,16 за баррель относительно Brent, что почти на $7 больше, чем месяцем ранее, пишет «Главный региональный».

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