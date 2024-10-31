Необходимый для оплаты ипотеки доход в 2–3 раза превысил средние зарплаты

Самый большой разрыв между необходимым доходом для оплаты ипотеки и зарплатами — в Казани, Москве и Санкт-Петербурге Доход, необходимый для обслуживания ипотеки на однокомнатную квартиру в новостройке в городах-миллионниках, стал в два-три раза больше, чем средние зарплаты в тех же мегаполисах.