Иждивенцы погибших и пострадавшие пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в Брянской области, имеют право на выплаты в «СОГАЗ»

«Иждивенцы, а при их отсутствии – ближайшие родственники погибших пассажиров, и пострадавшие пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в Брянской области, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), если данное происшествие будет признано страховым случаем в рамках закона № 67-ФЗ», - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.
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