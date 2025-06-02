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  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Иждивенцы погибших и пострадавшие пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в Брянской области, имеют право на выплаты в «СОГАЗ»

Иждивенцы погибших и пострадавшие пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в Брянской области, имеют право на выплаты в «СОГАЗ»

«Иждивенцы, а при их отсутствии – ближайшие родственники погибших пассажиров, и пострадавшие пассажиры поезда, сошедшего с рельсов в Брянской области, имеют право на страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), если данное происшествие будет признано страховым случаем в рамках закона № 67-ФЗ», - сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев.

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