Врач перечислил правила идеального хранения продуктов в холодильнике

Не стоит запасать продукты на длительный срок.фото: pixabay.com/congerdesignПродукты в холодильнике не стоит хранить дольше четырех дней, рассказала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.
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