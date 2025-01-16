ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 742 подписчика

Врач перечислил правила идеального хранения продуктов в холодильнике

Врач перечислил правила идеального хранения продуктов в холодильнике

Не стоит запасать продукты на длительный срок.фото: pixabay.com/congerdesignПродукты в холодильнике не стоит хранить дольше четырех дней, рассказала терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх