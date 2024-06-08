Мэтью Ткачак назвал Поля Мориса своим лучшим тренером

Главный тренер "Флориды" Пол Морис получил высокую оценку от своего форварда Мэтью Ткачака. Форвард сказал, что Морис - удивительный тренер, который помог ему улучшить свои навыки и стал лучшим из всех его предшественников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии