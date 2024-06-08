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Мэтью Ткачак назвал Поля Мориса своим лучшим тренером

Мэтью Ткачак назвал Поля Мориса своим лучшим тренером

Главный тренер "Флориды" Пол Морис получил высокую оценку от своего форварда Мэтью Ткачака. Форвард сказал, что Морис - удивительный тренер, который помог ему улучшить свои навыки и стал лучшим из всех его предшественников.

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