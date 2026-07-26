Москва с самого начала украинского конфликта неизменно выступала за его урегулирование путем полноценных переговоров, а не временного прекращения огня, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос на своей странице на платформе X.
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