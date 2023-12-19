Украинский боец Арти Грин: ВСУ придется оставить неудобные позиции

Украинский боец с псевдонимом Арти Грин рассказал о подготовке армии страны к контрнаступлению. По его словам, военные в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) изначально понимали, что в схватке с ВС России у них нет шансов.
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