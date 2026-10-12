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Регионы России

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Возбуждены уголовные дела против бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева

Возбуждены уголовные дела против бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева

Следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении бывшего заместителя губернатора Ростовской области, министра транспорта Владимира Окунева.

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