Заноза

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Юлия Витязева: Миграционный кризис – месть Путину и Лукашенко за неудавшийся госпереворот

Юлия Витязева: Миграционный кризис – месть Путину и Лукашенко за неудавшийся госпереворот

  Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла информацию об участии или содействии в перевозке мигрантов в Белоруссию.

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Комментарии
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Вера смелых
А на мой взгляд, этот геморрой спровоцировал сам Лука. В борьбе за единоличную "самостийность" он создает причины, которыми может мотивировать затягивание интеграции, попутно выпрашивая деньги и у России, и шантажируя ЕС.  Ну слишком во-время этот конфликт разродился.  Как глава "государства", с его "замечательным" КГБ, милицией и " сильной" армией, он эту ситуацию мог купировать. Визы для полета в Белку выдает КТО?!  КТО позволяет "туристам" проникать на  приграничную территорию?  И в таком количестве? Тем более, тащить  из магазинов палатки, багаж, и тем более, ставить палатки?... А насчет "птичку жалко" - все эти нелегалы едут из спокойных стран, знают, чем чреват незаконный переход границ, и мне они омерзительны тем, что прикрываются детьми и женщинами.
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1
9 час.
Nina Roytvarf
проба интерфейса
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9 час.
Вера смелых
Я что-то пропустила, и теперь комменты стали анонимными? Или мне надо было что-то сделать?...
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8 час.

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