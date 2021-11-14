Юлия Витязева: Миграционный кризис – месть Путину и Лукашенко за неудавшийся госпереворот

Вера смелых

А на мой взгляд, этот геморрой спровоцировал сам Лука. В борьбе за единоличную "самостийность" он создает причины, которыми может мотивировать затягивание интеграции, попутно выпрашивая деньги и у России, и шантажируя ЕС. Ну слишком во-время этот конфликт разродился. Как глава "государства", с его "замечательным" КГБ, милицией и " сильной" армией, он эту ситуацию мог купировать. Визы для полета в Белку выдает КТО?! КТО позволяет "туристам" проникать на приграничную территорию? И в таком количестве? Тем более, тащить из магазинов палатки, багаж, и тем более, ставить палатки?... А насчет "птичку жалко" - все эти нелегалы едут из спокойных стран, знают, чем чреват незаконный переход границ, и мне они омерзительны тем, что прикрываются детьми и женщинами.