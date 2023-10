Нобелевская премия по физиологии и медицине — 2023

В этом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали биохимик Каталин Карико (Katalin Karikó) и иммунолог Дрю Вайсман (Drew Weissman) за «открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19» («for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19»).