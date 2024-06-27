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Странный подбородок Наоми Кэмпбелл натолкнул пользователей на мысль, что модель сделала пластику лица

Странный подбородок Наоми Кэмпбелл натолкнул пользователей на мысль, что модель сделала пластику лица

Преобразившуюся модель Наоми Кэмпбелл заподозрили в неудачной пластике лица Несмотря на возраст, модели Наоми Кэмпбелл, которую по праву сравнивали с черной пантерой, удается сохранять привлекательность и стройность.

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