Странный подбородок Наоми Кэмпбелл натолкнул пользователей на мысль, что модель сделала пластику лица

Преобразившуюся модель Наоми Кэмпбелл заподозрили в неудачной пластике лица Несмотря на возраст, модели Наоми Кэмпбелл, которую по праву сравнивали с черной пантерой, удается сохранять привлекательность и стройность.
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