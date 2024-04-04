После смерти Ширвиндта в Театре Сатиры разразился скандал

Последний спектакль с его участием сняли с программыТеатр Сатиры принял решение отказаться от спектакля "Где мы?" после ухода из жизни Александра Ширвиндта – постановка была единственной, в которой еще был задействован артист.
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