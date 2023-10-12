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Министр обороны Израиля Галант: тысячи бойцов ХАМАС проникли в страну из Газы

Министр обороны Израиля Галант: тысячи бойцов ХАМАС проникли в страну из Газы

Тысячи бойцов палестинского движения ХАМАС проникли на израильскую территорию из сектора Газа. Об этом коллегам из НАТО заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант на брифинге, его процитировало РИА «Новости».

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