Началось применение авиабомб ФАБ-3000 с модулями УМПК Руководство Минобороны осматривает производство авиабомб больших калибров, февраль 2024 г.
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Началось применение авиабомб ФАБ-3000 с модулями УМПК Руководство Минобороны осматривает производство авиабомб больших калибров, февраль 2024 г.
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