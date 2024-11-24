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Закон и Порядок

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«Бомбоубежища не помогут»: Медведев прокомментировал события прошедшей недели

«Бомбоубежища не помогут»: Медведев прокомментировал события прошедшей недели

Итак, воскресный текст (что становится традицией) эаместителя председателя Совета Безопасности России, первого заместителя председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрия Медведева.

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