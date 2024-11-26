Были импортные, стали наши: в Татарстане запустили производство дисковых тормозов для КАМАЗа и ГАЗа

При содействии Фонда развития промышленности (ФРП) в Набережных Челнах компания «ВБК Восток» запустила импортозамещающее производство пневматических дисковых тормозных механизмов для грузовиков ГАЗ, КАМАЗ и различной прицепной техники.
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