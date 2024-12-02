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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Если не коммунисты, то кто?

Если не коммунисты, то кто?

Олег Макаренко Представьте, что Ленин в 1917 году не смог захватить власть в России. Допустим, шёл Ильич уже в 1917 году в немецкое посольство, но встретил по дороге мудрого старца, имел с ним долгую беседу, а потом сжёг «Капитал» в камине и ушёл замаливать свои грехи в монастырь.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Педуард, РИ кормила  Европу  за  счёт нещадного обирания  крестьян. Читай  исторические документы,подонок Крестьянин РИ потреблял  212  в год на одного человека и на еде, ина семена, и на корм скоту, и на налоги. Бауер  Германии потреблял в год 317, Франция 363, Англия  299  кг. Европа тсебя  зерном  обеспечивала на 81,3%, экспорт зерна из России  был всего  6,3%  от потребностей  Европы. Урожайность с  гектара  составляла в пудах - Англия - 127,7, Англия 105,8  Германия  123,3, США  86,7 , Россия  48,6 тех  же  пудов Хватит нагло  врать, как Солженицер-Резун. Все  эти  цифры  озвучил  в 1913  году князь Святополк-Мирский. С ним будешь спорить, гниль пиндосская?
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1 час.
Владимир Алтайцев
Из него историк, как из бычьего  пениса  канат.
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1 час.
Нина Комарова
Кстати, во время &quot;недородов&quot; есть сведения по вымершим крестьянским деревням. Но вот хоть бы одна помещичья семья, или семейка капиталиста умерла во время &quot;недорода&quot;. Хотя бы один член семьи. Нету таких. &quot;Хороший&quot; помещик поделился бы крохами со своего стола. Сщас! А ведь все православные были.
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1 час.

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