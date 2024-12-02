Если не коммунисты, то кто?

Владимир Алтайцев

Педуард, РИ кормила Европу за счёт нещадного обирания крестьян. Читай исторические документы,подонок Крестьянин РИ потреблял 212 в год на одного человека и на еде, ина семена, и на корм скоту, и на налоги. Бауер Германии потреблял в год 317, Франция 363, Англия 299 кг. Европа тсебя зерном обеспечивала на 81,3%, экспорт зерна из России был всего 6,3% от потребностей Европы. Урожайность с гектара составляла в пудах - Англия - 127,7, Англия 105,8 Германия 123,3, США 86,7 , Россия 48,6 тех же пудов Хватит нагло врать, как Солженицер-Резун. Все эти цифры озвучил в 1913 году князь Святополк-Мирский. С ним будешь спорить, гниль пиндосская?