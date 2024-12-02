Олег Макаренко Представьте, что Ленин в 1917 году не смог захватить власть в России. Допустим, шёл Ильич уже в 1917 году в немецкое посольство, но встретил по дороге мудрого старца, имел с ним долгую беседу, а потом сжёг «Капитал» в камине и ушёл замаливать свои грехи в монастырь.
Если не коммунисты, то кто?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Педуард, РИ кормила Европу за счёт нещадного обирания крестьян. Читай исторические документы,подонок Крестьянин РИ потреблял 212 в год на одного человека и на еде, ина семена, и на корм скоту, и на налоги. Бауер Германии потреблял в год 317, Франция 363, Англия 299 кг. Европа тсебя зерном обеспечивала на 81,3%, экспорт зерна из России был всего 6,3% от потребностей Европы. Урожайность с гектара составляла в пудах - Англия - 127,7, Англия 105,8 Германия 123,3, США 86,7 , Россия 48,6 тех же пудов Хватит нагло врать, как Солженицер-Резун. Все эти цифры озвучил в 1913 году князь Святополк-Мирский. С ним будешь спорить, гниль пиндосская?
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1 час.
Владимир Алтайцев
Из него историк, как из бычьего пениса канат.
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1 час.
Нина Комарова
Кстати, во время "недородов" есть сведения по вымершим крестьянским деревням. Но вот хоть бы одна помещичья семья, или семейка капиталиста умерла во время "недорода". Хотя бы один член семьи. Нету таких. "Хороший" помещик поделился бы крохами со своего стола. Сщас! А ведь все православные были.
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1 час.
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