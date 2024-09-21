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MotoGP. Гран-при Эмилии-Романьи. Баньяя выиграл квалификацию, Мартин – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 7-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя выиграл квалификацию MotoGP в Мизано. Двукратный чемпион оказался быстрее лидера сезона Хорхе Мартина из «Прамака» и своего напарника Энеа Бастианини.

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