Лишь 7% геймеров сыграет в Alan Wake 2 при настоящих 1080p и высоких настройках При у...

Лишь 7% геймеров сыграет в Alan Wake 2 при настоящих 1080p и высоких настройкахПри условии того, насколько увесистые системные требования получила на ПК Alan Wake 2, рендер проекта в высоких разрешениях станет большой проблемой для абсолютного большинства геймеров.