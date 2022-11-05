Военное обозрение

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О чем могут рассказать убиенные младенцы

О чем могут рассказать убиенные младенцы

«Тогда Ирод, увидев, что он обманут волхвами, весьма разгневался и послал истребить всех младенцев в Вифлееме и во всей области его, от двух лет и ниже, по времени, которое точно выведал от волхвов».

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