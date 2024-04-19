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Минобрнауки прокомментировало увольнение ректора Института русского языка

Минобрнауки прокомментировало увольнение ректора Института русского языка

Никита Гусев назначен исполняющим обязанности ректора Института русского языка имени Пушкина. Об этом Минобрнауки России сообщило 19 апреля в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

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