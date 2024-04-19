Минобрнауки прокомментировало увольнение ректора Института русского языка

Никита Гусев назначен исполняющим обязанности ректора Института русского языка имени Пушкина. Об этом Минобрнауки России сообщило 19 апреля в официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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