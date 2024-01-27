Сергей Галицкий с начала этого года поднялся на 18 пунктов в ТОП-500 богатейших людей мира

Сергей Галицкий с начала этого года поднялся на 18 пунктов в ТОП-500 богатейших людей мираЗнаменитый российский бизнесмен, основатель торговой сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар», а также создатель одноименного парка в региональном центре Сергей Галицкий демонстрирует отличные финансовые результаты в первом месяце 2024 года.