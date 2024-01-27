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Сергей Галицкий с начала этого года поднялся на 18 пунктов в ТОП-500 богатейших людей мира

Сергей Галицкий с начала этого года поднялся на 18 пунктов в ТОП-500 богатейших людей мира

Сергей Галицкий с начала этого года поднялся на 18 пунктов в ТОП-500 богатейших людей мираЗнаменитый российский бизнесмен, основатель торговой сети «Магнит» и владелец ФК «Краснодар», а также создатель одноименного парка в региональном центре  Сергей Галицкий демонстрирует отличные финансовые результаты в первом месяце 2024 года.

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