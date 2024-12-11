Что такое эффект гало, как он выглядит и в чем его суть

Что такое эффект гало Как образуется Лунное гало Что такое эффект гало Фото: Fecundap stock/Shutterstock/FOTODOM Само слово «гало» в переводе с древнегреческого означает «круг» или «диск» Эффект гало — это категория оптических явлений в атмосфере, которая отличается появлением вторичного свечения возле источника света и может принимать различные формы.