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Биатлонист Васильев призвал лечить Гашека из-за слов о Медведеве

Слова бывшего чешского хоккеиста и вратаря Доминика Гашека о том, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев якобы угрожал ему убийством, являются проявлением болезни, которую нужно лечить в больнице.

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