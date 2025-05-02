Биатлонист Васильев призвал лечить Гашека из-за слов о Медведеве

Слова бывшего чешского хоккеиста и вратаря Доминика Гашека о том, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев якобы угрожал ему убийством, являются проявлением болезни, которую нужно лечить в больнице.
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