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Bloomberg: администрацию Трампа застала врасплох отставка пресс-секретаря Ливитт

Bloomberg: администрацию Трампа застала врасплох отставка пресс-секретаря Ливитт

Yuri Gripas /CNP/MediaPunch/IMAGO/TASS Для большей части администрации президента США Дональда Трампа стала шоком отставка пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

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