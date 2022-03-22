Два десятка новых ТОС одновременно хотят создать в Уссурийске В Воздвиженке появится сразу семь территориальных общественных самоуправлений В Уссурийске и селах городского округа массового создаются территориальные общественные самоуправления.
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