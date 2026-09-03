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Усов о работе с Брылиным: «Много интересных североамериканских вещей добавилось. Для ребят полезно это увидеть, изучить кухню изнутри. Дай бог, со временем у кого-то туда получится поехать»

Форвард минского « Динамо » Илья Усов высказался о работе с главным тренером Сергеем Брылиным . – «Динамо» фактически ушло в перестройку, клуб покинули многие лидеры.

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