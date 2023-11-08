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Своими руками

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    А банки-то зачем, да ещё с какой-то сеткой. Налей спирт в миску и подожги, так же будет гореть и обогревать. А в пала...Пригодится в гара...
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Пригодится в гараже, мастерской, на рыбалке, в походе. Полезный девайс из консервной банки

Пригодится в гараже, мастерской, на рыбалке, в походе. Полезный девайс из консервной банки

Полезный девайс, который изготавливается из нескольких доступных материалов: консервных банок и металлической сетки! Такая вещь наверняка пригодится в походе, на рыбалке, а также просто в гараже и мастерской.

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Комментарии
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Модест
А банки-то зачем, да ещё с какой-то сеткой. Налей спирт в миску и подожги, так же будет гореть и обогревать. А в палатке можно и угореть от такого девайса.
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