Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Иена встретит сопротивление на уровне 150 по отношению к доллару

Японская иена столкнется с сопротивлением росту по отношению к доллару США на уровне 150, несмотря на два раунда предполагаемой интервенции со стороны японских властей на прошлой неделе, считает экономист SMBC Рёта Абэ, его слова приводит CNBC.

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