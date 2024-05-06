Иена встретит сопротивление на уровне 150 по отношению к доллару

Японская иена столкнется с сопротивлением росту по отношению к доллару США на уровне 150, несмотря на два раунда предполагаемой интервенции со стороны японских властей на прошлой неделе, считает экономист SMBC Рёта Абэ, его слова приводит CNBC.
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