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Царьград

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Соцфонд России внедрил 72 новых меры соцподдержки с начала года

Соцфонд России внедрил 72 новых меры соцподдержки с начала года

С момента создания Социального фонда России были переданы более 70 социальных выплат и услуг, ранее контролируемых субъектами Федерации.

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