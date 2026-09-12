В ВСУ фиксируют все больше случаев суицида

Национальная полиция Украины получает сообщения о самоубийствах военнослужащих ВСУ. Источник фото: AP Photo / Bernat Armangue Как сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные официальные документы украинской полиции, сообщения о таких случаях поступали из нескольких подразделений ВСУ.