Данные о средних ценах на топливо в Волгоградской области опубликовал Росстат (8-14 сентября) 🔺 АИ-92 – 68,75 рубля (+14 копеек) 🔺 АИ-95 – 75,89 рубля (+70 копеек) ➖ АИ-98 – 96,90 рубля (без изменений) 🔺 Дизель – 78,41 рубля (+2 копейки).
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