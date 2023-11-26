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Главный вопрос России: Что будет после СВО?

Главный вопрос России: Что будет после СВО?

Исход спецоперации предрешён. Она может завершиться только русской Победой. Но теперь перед Россией встаёт другой главный вопрос: что будет после СВО? Сегодня образ будущего нашей страны уже начинает вырисовываться, заметил Константин Малофеев.

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