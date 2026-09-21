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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илона Корстин: «Со спортивной составляющей это лучший Суперкубок, который мы проводили. И был огромный интерес»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин подвела итоги 4-дневного Суперкубка, который завершился победой «Анадолу Эфеса».

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