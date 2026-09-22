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Невероятный перформанс перед финалом ЧМ — 1998: как французы решились на такое?

Невероятный перформанс перед финалом ЧМ — 1998: как французы решились на такое?

Красота от Ива Сен-Лорана.12 июля 1998 года Франция и Бразилия разыграли памятный финал чемпионата мира.

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