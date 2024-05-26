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Посол Антонов: США пора смириться с тем, что РФ проводит независимую политику

Посол Антонов: США пора смириться с тем, что РФ проводит независимую политику

Соединенным Штатам пора смириться с тем, что Российская Федерация проводит независимую политику. Соответствующее заявление сделал посол Москвы Анатолий Антонов, прокомментировавший очередное оскорбительное высказывание американского президента Джо Байдена в адрес главы РФ Владимира Путина.

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