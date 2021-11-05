В Роспотребнадзоре непривитых людей сочли опаснее, чем вакцинированных

Комментарий Татьяны Руженцовой.Риск заразиться коронавирусом от привитого против COVID-19 и заболевшего коронавирусной инфекцией человека намного меньше, чем от заболевшего, но не привитого, заявила журналистам заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им.